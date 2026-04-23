وزير الصحة يهنئ الدكتور أشرف حاتم بفوزه ممثلا لمصر في عضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي

تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بخالص التهنئة إلى الدكتور أشرف حاتم عضو مجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، بمناسبة فوز جمهورية مصر العربية، بمقعد عضوية لجنة الصحة في الاتحاد البرلماني الدولي، في إنجاز جديد يعكس المكانة الدولية المتميزة التي تحظى بها الكفاءات المصرية في المجال الصحي.

دور مصر الريادي

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذا الفوز يُعد تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء والخبرة للدكتور أشرف حاتم، كما يعزز من دور مصر الريادي في المحافل الدولية، ويفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم جهود الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

يُذكر أن الدكتور أشرف حاتم قاد فوز مصر بعضوية لجنة الصحة في الاتحاد البرلماني الدولي، خلال انتخابات أُجريت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا، والتي شهدت منافسة بين عدد من ممثلي الدول المشاركة، حيث تمكن من حصد غالبية الأصوات بإجمالي 77 صوتًا من إجمالي أصوات الوفود البرلمانية، في تأكيد واضح على الثقة الدولية في الخبرات والكفاءات المصرية في المجال الصحي.