إسرائيل تنفي شنّها هجومًا على إيران .. وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق طهران

نفت إسرائيل تورطها في الهجوم بعد أن أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن أنظمة الدفاع الجوي استهدفت "أهدافاً معادية" في أجزاء من العاصمة الإيرانية طهران.

ويؤكد مسؤول أمني إسرائيلي أن إسرائيل لا تشن أي هجوم في إيران، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت بأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران، للتعامل مع أهداف معادية.

وذكر الإعلام الإيراني، بأن العاصمة طهران، شهدت وقوع انفجارات لافتةً إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية.

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عقب تقييم للوضع، أن "إسرائيل مستعدة لاستئناف الحرب ضد إيران، فالجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد دفاعياً وهجومياً، والأهداف محددة".

وأضاف أن إسرائيل "تنتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، أولاً وقبل كل شيء، للقضاء على سلالة خامنئي وإعادة إيران إلى العصر الحجري".

وتابع قائلاً: "سيكون الهجوم هذه المرة مختلفاً ودموياً، وسيوجه ضربات قاصمة إلى أكثر مواطن الضعف، ما سيهز أركانها ويدمرها".