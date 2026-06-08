برلماني: يجب إعلان تفاصيل التحول للدعم النقدي للمواطنين.. وأؤيد استمرار العيني مع إصلاح المنظومة

أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أهمية إطلاع المواطنين على جميع تفاصيل أي توجه نحو التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشددًا على ضرورة أن تكون الحكومة واضحة في عرض رؤيتها، وآليات التنفيذ، وآثارها المتوقعة على المستفيدين.

وقال البياضي، خلال لقائه مع برنامج “من ماسبيرو”، عبر القناة “الأولى” المصرية، إن من حق المواطن المصري معرفة كل الجوانب المتعلقة بهذا الملف، بما في ذلك كيفية تطبيق المنظومة الجديدة، والضمانات التي تكفل الحفاظ على حقوق الفئات المستحقة للدعم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يؤيد استمرار منظومة الدعم العيني في الوقت الحالي، مع ضرورة العمل على تطويرها، ومعالجة أوجه القصور الموجودة بها؛ بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أكبر.

إصلاح المنظومة التموينية

وشدد على أهمية ضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على حركة الأسعار، إلى جانب إصلاح المنظومة التموينية، والقضاء على المشكلات والتحديات التي تواجهها؛ بما يحقق الاستفادة القصوى من الدعم المقدم للمواطنين، ويحافظ على البعد الاجتماعي للدولة.