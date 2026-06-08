أيمن محسب: معظم دول العالم بنسبة تصل إلى 99% تعتمد على منظومة الدعم النقدي

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن هناك حالة من عدم الرضا لدى قطاع كبير من المواطنين تجاه منظومة التموين الحالية، مشيرًا إلى أن ملف إضافة المواليد على بطاقات التموين لا يزال يمثل إحدى المشكلات المزمنة التي تواجه الدولة منذ سنوات طويلة.

وقال محسب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن معظم دول العالم، بنسبة تصل إلى 99%، تعتمد على منظومة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني، باعتبارها أكثر كفاءة في توصيل الدعم إلى مستحقيه وتقليل نسب الهدر.

وأضاف أن الدولة تمتلك منذ نحو 8 سنوات قاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل مستمر، ما يوفر معلومات دقيقة يمكن الاستناد إليها في تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة.

وأشار إلى أن منظومة دعم السلع تعاني من فاقد يقدر بنحو 30% من إجمالي الدعم المقدم، مرجعًا ذلك إلى وجود حلقات وسيطة بين المنظومة والمواطن، وهو ما يؤثر على كفاءة توزيع الدعم ويزيد من حجم الهدر.

الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة

وشدد محسب على أهمية تطوير آليات الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر فاعلية وكفاءة، مع الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المنظومة.