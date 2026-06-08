خبير اقتصادي: الدعم النقدي يُعد الأكثر كفاءة وقدرة على الوصول إلى مستحقيه

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن الدعم النقدي يُعد الأكثر كفاءة وقدرة على الوصول إلى مستحقيه مقارنة بالدعم العيني، مشيرًا إلى أن الأخير يواجه العديد من التحديات المرتبطة بالهدر والفقد خلال مراحل توزيعه.

وأوضح "نافع" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن منظومة الدعم العيني، خاصة في بعض القطاعات مثل الخبز، تمر بمراحل متعددة قد تؤدي إلى فقد جزء من الدعم أو عدم وصوله بالشكل الأمثل إلى الفئات المستحقة، وهو ما يجعل الدعم النقدي خيارًا أكثر كفاءة وفاعلية.

وأشار إلى وجود نقطتين أساسيتين يجب مراعاتهما عند تطبيق منظومة الدعم النقدي، أولاهما تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة، وثانيهما مواجهة تأثيرات التضخم التي قد تؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للمبالغ المقدمة للمواطنين.

وشدد على أهمية تنقية قواعد بيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مؤكدًا أن تحقيق العدالة في التوزيع يمثل أحد أهم عوامل نجاح أي منظومة دعم.

وأضاف أن الدعم النقدي يمكن أن يسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين، شريطة أن تتم مراجعة قيمته بشكل دوري وتعويض المستفيدين عن معدلات التضخم من خلال زيادات مناسبة، بما يحافظ على القوة الشرائية للدعم ويضمن استمرار تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية.

