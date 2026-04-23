حالة الطقس غدا .. حار نهارا شديد الحرارة على جنوب الصعيد

حالة الطقس غدا .. توقّع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الجمعة حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يكون الطقس ليلًا مائل للبرودة إلى معتدل على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

خريطة الأمطار

وتكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في المساء وقد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من ( السلوم – سيوة – مطروح) على فترات متقطعة.

أما نشاط رياح، فهناك نشاط على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والتربة على مناطق من (السلوم – سيوة – مطروح) على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة في الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 31-19

العاصمة الإدارية 32-18

6 أكتوبر 31-17

بنها 30-18

دمنهور 29-18

وادي النطرون 32-17

كفر الشيخ 30-18

بلطيم 30-18

المنصورة 30-19

الزقازيق 31-19

شبين الكوم 30-18

طنطا 30-18

دمياط 25-17

بورسعيد 25-17

الإسماعيلية 31-16

السويس 30-17

العريش 26-14

رفح 25-13

رأس سدر 30-16

نخل 29-15

كاترين 25-11

الطور 32-20

طابا 31-18

شرم الشيخ 32-21

الغردقة 31-20

الإسكندرية 30-17

العلمين 28-16

مطروح 28-17

السلوم 26-16

سيوة 33-15