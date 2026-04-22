حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء حارة نهارا مائلة للبرودة ليلا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء حارة نهارًا مائلة للبرودة ليلا.. حالة الطقس غدا.. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس نهارًا طقس حار على أغلب الأنحاء، وليلًا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وأوضح الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

ذكر الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 30 18

العاصمة الإدارية 31 16

6 أكتوبر 30 16

بنها 29 17

دمنهور 28 16

وادي النطرون 31 16

كفر الشيخ 29 17

بلطيم 29 17

المنصورة 29 17

الزقازيق 24 18

شبين الكوم 24 17

طنطا 29 17

دمياط 24 16

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 30 15

السويس 29 16

العريش 25 14

رفح 24 13

رأس سدر 30 16

نخل 29 13

كاترين 25 10

الطور 28 20

طابا 29 15

شرم الشيخ 33 21

الغردقة 30 20

الإسكندرية 30 17

العلمين 28 16

مطروح 28 17

السلوم 31 17

سيوة 31 16

رأس غارب 30 18

سفاجا 32 19

مرسى علم 33 19

الشلاتين 32 20

حلايب 28 22

أبو رماد 33 18

مرسى حميرة 30 20

أبرق 32 19

جبل علبة 32 19

رأس حدربة 28 22

الفيوم 31 16

بني سويف 31 15

المنيا 32 16

أسيوط 32 16

سوهاج 33 17

قنا 34 18

الأقصر 34 19

أسوان 35 19

الوادي الجديد 33 18

أبو سمبل 35 20

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 36 26

المدينة 35 22

الرياض 31 19

المنامة 27 23

أبوظبى 33 25

الدوحة 31 24

الكويت 29 20

دمشق 23 09

بيروت 20 15

عمان 24 09

القدس 23 09

غزة 21 13

بغداد 30 19

مسقط 31 28

صنعاء 27 12

الخرطوم 38 23

طرابلس 24 16

تونس 22 11

الجزائر 20 14

الرباط 22 14

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 09 04

إسطنبول 16 07

إسلام آباد 35 21

نيودلهى 41 26

جاكرتا 34 24

بكين 25 14

كوالالمبور 33 25

طوكيو 19 12

أثينا 15 08

روما 21 09

باريس 22 08

مدريد 28 14

برلين 17 05

لندن 19 07

مونتريال 11 01

موسكو 05 00

نيويورك 22 11

واشنطن 26 12

نواكشوط 26 18

أديس أبابا 25 14