الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الحالة الجوية غدا الأربعاء، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الطقس المائل للبرودة في الصباح الباكر، ليتحول إلى مائل للحرارة ثم حار نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية.

بينما تظل درجات الحرارة خلال الطقس غدا، عند معدلاتها المعتدلة على السواحل الشمالية، مع عودة الأجواء المائلة للبرودة خلال ساعات الليل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها من ظاهرة جوية مؤثرة، حيث من المتوقع تكون شبورة مائية قد تصل إلى حد الكثافة أحياناً في الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً، وذلك على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومحافظات مدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذه الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستويات الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مما يستوجب توخي الحذر التام من قبل قائدي المركبات.

كما رصدت خرائط الطقس، خلال الطقس غدا، نشاطاً للرياح تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 32 كيلومتراً في الساعة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فيما تظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، مع وجود فرص ضعيفة جداً لسقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض تلك المناطق.

وعلى صعيد درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس، من المنتظر أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة للعظمى و15 للصغرى، بينما ترتفع درجات الحرارة في جنوب الصعيد لتصل إلى 32 درجة نهاراً و18 ليلاً، فيما تسجل محافظات شمال الصعيد 27 درجة للعظمى، وتظل السواحل الشمالية هي الألطف بـ 25 درجة مئوية خلال ساعات النهار، مع تأكيد الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.