عفوية ودعابة| دعوات أم لابنتها أمام الكعبة تثير تفاعلاً واسعاً.. ماذا قالت؟

في لفتة إنسانية، تعكس عمق الروابط الأسرية بين أم وابنتها والممزوجة بروح الفكاهة المصرية الأصيلة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا فيديو من الحرم المكي مصحوب برسالة صوتية توثق لحظات دعاء صادقة من أم لابنتها التي تدعى "سلمى"، وهي اللحظات التي جمعت بين التضرع لله وخفة الظل العفوية.

دعوات نابعة من القلب

وتضمن الفيديو من أمام الكعبة المشرفة، تضرع الأم إلى الله بكلمات بسيطة ومؤثرة، حيث رددت دعوات بالتوفيق والنجاح لابنتها سلمى، قائلة: "يا رب تنجحك.. يا رب ينجح سلمى".

كما شملت الدعوات تمنيات من الأم لابنتها بالسعادة والرضا وراحة البال، حيث دعت لها بقولها: "يا رب يسعدك يا سلمى.. يا رب طيب قلبها".

مزيج من الحب والفكاهة

ويأتي هذا الفيديو ليضفى طابعاً خاصاً خاصة مع استخدام الأم لبعض الألفاظ الفكاهية الدارجة في سياق دعائها، وهي الطريقة التي اعتاد عليها الكثير من الأمهات المصريات للتعبير عن الحب الممزوج بالعتاب اللطيف أو الدعابة، مما جعل المقطع يلقى صدىً واسعاً كونه يمس واقع الكثير من البيوت.

وتفاعل الكثيرون مع المقطع معتبرين أن "دعوة الأم" تظل هي السند الحقيقي للأبناء، مهما اختلفت الطريقة التي تُصاغ بها، مؤكدين أن العفوية في التعبير هي أسرع طريق للوصول إلى قلوب الناس.