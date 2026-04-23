الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خلاف على 1500 جنيه يتحول إلى جريمة قـ.تل في كرداسة

شهدت منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، حيث لقي صاحب مقهى مصرعه على يد عاطل
شهدت منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، حيث لقي صاحب مقهى مصرعه على يد عاطل
إسراء عبدالمطلب

شهدت منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، حيث لقي صاحب مقهى مصرعه على يد عاطل، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلاف على دفع ثمن المشروبات.

الأجهزة الأمنية

كانت البداية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة داخل أحد المقاهي بدائرة قسم شرطة كرداسة وعلي الفور أصدر اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجيزة تعليماته لضبط المتهم وعمل التحريات اللازمة وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم كرداسة برئاسة المقدم محمد سعودي رئيس المباحث إلى محل الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

تحريات المباحث

وبعمل التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، بسبب رفض المجني عليه تقديم مشروبات للمتهم لعدم سداد ثمن المشروبات ، حتي تطور الأمر بينهما إلى المشاجرة، قام على إثرها المتهم  باستخراج سلاح أبيض، وقام بطعن المجني عليه طعنة نافذة،  أسفرت عن مقتله في الحال متأثرا بإصابته.

ضبط المتهم

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أن الخلاف بينهما دفعه للاعتداء على المجني عليه، فيما أرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الجريمة

قرار النيابة

أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت استكمال تحريات المباحث حول الواقعة .

ومن جانبه، قال شقيق المجني عليه إن بداية الواقعة تعود إلى تدخل شقيقه في خلاف مالي بين المتهم وأحد الأشخاص، رغم أنه لم يكن طرفًا فيه، وإنما حاول فقط تهدئة الموقف. 

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المتهم طلب من شقيقه التواصل مع الطرف الآخر للحضور إلى المقهى.

وأضاف أن شقيقه حاول تهدئة الأجواء، مطالبًا المتهم بمنح الطرف الآخر مهلة لسداد المبلغ، إلا أن الخلاف لم ينتهِ عند هذا الحد. 

وبعد أيام، عاد المتهم إلى المقهى وسرعان ما تحول النقاش إلى مشادة حادة، غادر بعدها المتهم المكان، قبل أن يعود لاحقًا برفقة عدد من الأشخاص، حيث اعتدوا على المجني عليه في الشارع، وقام المتهم بتوجيه طعنة قاتلة له في منطقة الصدر.

