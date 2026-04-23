الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مليون جنيه نقطة في فرح بالغربية تشعل الجدل.. الأهالي يكشفون القصة الكاملة وراء هذه المبالغ الضخمة

أحمد العيسوي

خلال الساعات القليلة الماضية، تحوّل مقطع فيديو متداول من حفل زفاف بمحافظة الغربية إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثّق مشهدًا غير معتاد أثار دهشة المتابعين وفتح بابًا واسعًا من التساؤلات.

الفيديو أظهر تقديم نقطة مالية ضخمة للعريس قُدّرت بنحو مليون جنيه، لم يمر مرور الكرام، بل أشعل موجة من الجدل حول طبيعة هذه العادات وحدودها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل الواقعة.. لحظة استثنائية في حفل زفاف
المشهد الذي وثّقه الفيديو أظهر أحد الحضور وهو يقدّم مبلغًا ماليًا كبيرًا للعريس وسط أجواء احتفالية صاخبة، في لقطة بدت غير مألوفة لكثير من المتابعين. ومع انتشار المقطع بشكل واسع، تصاعدت التقديرات بشأن إجمالي الأموال التي تم تقديمها خلال الحفل، حيث أشار بعض رواد مواقع التواصل إلى أن المبالغ قد تصل إلى عدة ملايين من الجنيهات، ما زاد من حالة الجدل والاهتمام.

روايات متعددة.. بين الحقيقة والمبالغة
ومع تصاعد التفاعل، تداول المستخدمون روايات مختلفة حول تفاصيل الواقعة، حيث رأى البعض أن الأرقام المتداولة قد تكون مبالغًا فيها، بينما أكد آخرون أن مثل هذه الممارسات موجودة بالفعل في بعض القرى هذا التضارب في الروايات زاد من غموض المشهد.

شهادات من الأهالي.. “جمعية مقنّعة”
وفي تعليقات منسوبة لأهالي المنطقة، أشار أحدهم إلى أن الواقعة تعود إلى قرية “صفط تراب”، مؤكدًا أن هذه الظاهرة ليست جديدة، بل تنتشر في بعض المناطق الريفية.

وأوضح أحد أبناء القرية في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن ما يحدث يُشبه إلى حد كبير نظام الجمعيات، حيث يقوم البعض بتنظيم حفل أو مناسبة بهدف جمع الأموال من المعارف والأقارب، على أن يتم ردّها لاحقًا في مناسبات مماثلة. وقال: “الفكرة ببساطة إن كل حاجة مردودة.. اللي بيدفع النهارده بياخد بكرة”.

وأضاف أن هذه الممارسات قد تكون وسيلة يلجأ إليها البعض في ظل الضغوط المالية، خاصة في المناسبات الكبيرة مثل الزواج، مؤكدًا أن بعض المشاركين في هذه الظاهرة يعملون في تجارة المواشي وهذا هو مصدر الأموال، وهو ما يفسّر حجم المبالغ المتداولة.

جدل واسع.. بين القبول والرفض
الواقعة أثارت حالة من الانقسام بين المتابعين؛ فبينما رأى البعض أنها عادة اجتماعية قائمة على التكافل وردّ الجميل، اعتبرها آخرون نوعًا من المبالغة التي تعكس خللًا في ترتيب الأولويات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

كما عبّر بعض الأهالي عن رفضهم الشديد لهذه الممارسات، معتبرين أنها تمثل عبئًا إضافيًا على غير القادرين، وقد تدفع البعض إلى مجاراة هذا النمط بشكل يفوق إمكانياتهم. وطالب آخرون بضرورة التدخل للحد من هذه الظاهرة، التي وصفوها بأنها “غير منضبطة” وتحتاج إلى مراجعة مجتمعية.

انتشار الظاهرة.. من قرية إلى محافظات
ولم تتوقف الشهادات عند حدود القرية، حيث أشار البعض إلى أن هذه الظاهرة موجودة أيضًا في محافظات أخرى مثل كفر الشيخ والدقهلية، مما يعكس انتشارها في نطاق أوسع داخل بعض البيئات الريفية.

تكشف هذه الواقعة عن جانب معقّد من العادات الاجتماعية، حيث تتداخل مفاهيم التكافل مع مظاهر الإنفاق الكبير، في مشهد يعكس تحولات كبيرة داخل المجتمع.

زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة
