دون إصابات.. السيطرة على حريق شب داخل محل بمدينة العبور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل محل بمدينة العبور، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل بقالة بالعبور، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل قبل امتداده إلى المناطق المجاورة، كما تم تنفيذ أعمال التبريد اللازمة.

وأسفر الحريق عن بعض التلفيات والخسائر المادية بالمحل، فيما لم تسجل أي إصابات أو حالات اختناق بين المواطنين.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحادث وأسباب اندلاع الحريق.