بحبك يا لميس .. وصلة كلام حلو بين محمود سعد والإعلامية الشهيرة

أثار منشور الإعلامية لميس الحديدي على فيسبوك حالة كبيرة من التفاعل بين نشطاء السوشيال ميديا ليأتى بعدها منشور الإعلامي محمود سعد ليزيد حالة الاهتمام والجدل .. فماذا كتب كل منهما؟

منشور لميس

قالت الاعلامية لميس الحديدي في منشور على صفحتها الرسمية على الفيسبوك

"اعتراف صريح أنا بحب محمود سعد .. اسمعوه وهو يقول بطريقته السلسة العذبة "وسمعت الله يقول" ليردد آيات عظيمة يحسن اختيارها من القرآن الكريم .. و كأن الله يجيب عما فى قلبك او فى عقلك .. فكتاب الله - لمن يبحث و يقرأ بعناية- كنز لو تعلمون عظيم ..فى كل آية حكمة و علم و حقيقة و عظة شكراً يا محمود وقامت بمشاركة فيديو خاص بأية تتنحدث عن جمال الدعاء للإعلامى محمود سعد.

منشور محمود سعد

ونشر الإعلامي محمود سعد عبر صفحته على فيسبوك رد على منشور لميس الحديدي في مدحه قائلا:

"واعتراف صريح مني..

لميس انا باحبك من زمان وباقدرك على كل المستويات وبيننا عشرة جميلة ولما ييجي الكلام الحلو ده منك يبسطني ويسعدني جدا جدا.. وربنا يديم المحبة.. القديمة واللي بتتجدد كل يوم ..وانا وانتي ولا حد تالتنا ".

