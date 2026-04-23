منتخب إيران يقترب من الانسحاب .. ما مصير مجموعة مصر في كأس العالم؟
منذ بدء الهدنة.. جيش الاحتلال يعلن تصفية 25 عنصرا من حزب الله
سمير فرج: وساطة باكستانية واتصالات مكثفة حالت دون تصعيد عسكري بين أمريكا وإيران
بحبك يا لميس .. وصلة كلام حلو بين محمود سعد والإعلامية الشهيرة
النيابة العامة تعلن توقف بوابة الخدمات الإلكترونية 5 ساعات.. تعرف على الأسباب
حالة الطقس غدا .. حار نهارا شديد الحرارة على جنوب الصعيد
إسرائيل تنفي شنّها هجومًا على إيران .. وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق طهران
سمير فرج: انقسام داخل إيران وتضارب قرارات بين الخارجية والحرس الثوري يكشف غياب السيطرة
في ذكرى تحرير سيناء.. الخارجية تشيد ببطولات الجيش واستعادة طابا دبلوماسيًا
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا: ارتفاع الحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة
عفوية ودعابة| دعوات أم لابنتها أمام الكعبة تثير تفاعلاً واسعاً.. ماذا قالت؟
تمكين حقيقي من قلب الصعيد .. مبادرات ميدانية تفتح أبواب العمل والوعي أمام المرأة

تواصل رابطة المرأة المصرية تنفيذ برامج تنموية شاملة تستهدف تحسين أوضاع السيدات اقتصاديًا واجتماعيًا، عبر حزمة من المبادرات التي تركز على بناء القدرات ورفع الوعي، خاصة للفتيات بداية من سن 16 عامًا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم المرأة في محافظات الصعيد.

التمكين الاقتصادي والتعليمي

وتتبنى الرابطة نهجًا متكاملًا لا يقتصر على الدعم الاجتماعي، بل يمتد إلى التمكين الاقتصادي والتعليمي، باعتبار المرأة عنصرًا أساسيًا في استقرار الأسرة والمجتمع.

من جانبها؛ قالت الدكتورة ريهام العدلي، رئيس رابطة المرأة المصرية، إن دور الرابطة في محافظات الصعيد هو دور تنموي شامل يتجاوز الدعم الاجتماعي التقليدي، ليشمل التمكين الاقتصادي، رفع الوعي، وبناء القدرات لدى السيدات ابتداءً من سن المراهقة (16 عامًا فما فوق).

 أساس نجاح الأسرة المصرية

وأضافت العدلي، خلال مداخلة ببرنامج «ناسنا» على قناة المحور، أن المرأة عنصر فاعل في الأسرة والمجتمع، وهي أساس نجاح الأسرة المصرية، ولذلك ركزت الرابطة خلال السنوات الثلاث الماضية على تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية وتثقيفية تهدف إلى تحسين جودة حياة المرأة بشكل مستدام.

تنظيم قوافل تنموية

وأوضحت أن هذه المبادرات وصلت إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا عبر عمل ميداني مباشر، حيث تم تدريب فرق من الفتيات المنتسبات للرابطة على التواصل مع المجتمعات المحلية وتنظيم قوافل تنموية وورش عمل داخل القرى نفسها.

وأكدت العدلي أن هذه الأنشطة تضمنت مبادرات للتوعية بالصحة الإنجابية، وتنظيم ندوات تثقيفية، بالإضافة إلى قوافل طبية تحت مظلة مبادرة "100 مليون صحة" التي ساعدت في الكشف المبكر عن الأمراض مثل سرطان الثدي، إلى جانب التوعية بمخاطر الزواج المبكر وأهمية التعليم.

 القومي للمرأة والرائدات

وأشادت بالدور الكبير الذي قدمه المجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات في دعم هذه الجهود، فضلًا عن التعاون مع جهات داعمة أخرى.

وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي ما زالت تواجه المرأة في الصعيد تتمثل في ضعف الوعي لدى بعض الأسر بأهمية تعليم وعمل المرأة، حيث ما زالت بعض العادات والتقاليد تفرض قيودًا على خروج المرأة أو مشاركتها في سوق العمل.

محدودية الفرص الاقتصادية

ولفتت إلى أن محدودية الفرص الاقتصادية، خاصة في مجال تسويق المنتجات والمشروعات الصغيرة، تمثل عقبة أمام السيدات، وهو ما عملت الرابطة على تجاوزه من خلال تنظيم معارض لعرض منتجاتهن.

فرص اقتصادية جديدة للنساء

وأضافت أن الرابطة أطلقت مبادرات لإحياء الحرف اليدوية المميزة التي كانت على وشك الاندثار، مثل الصناعات التقليدية والمنتجات اليدوية، مؤكدة أن هذه المبادرات ساهمت في إعادة الاعتبار لهذه الحرف وإيجاد فرص اقتصادية جديدة للنساء في القرى والنجوع.

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

إبراهيم عادل

سيرحل للدوري القطري.. أول ضحايا صفقة إبراهيم عادل في الأهلي

لامين يامال

أرقام لامين يامال مع برشلونة بعد انتهاء موسمه بسبب الإصابة

ريان أبو النيل

اتحاد الكرة يتحرك لحسم ملف ريان أبو النيل.. صراع ثلاثي على موهبة باريس سان جيرمان

صورة من اجتماع اتحاد الكرة

قرارات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم

بيأثر على القلب والأعصاب .. اعرف أهم المعلومات عن المغنيسيوم

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم في آخر ظهور لها

بعد نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد