المرأة المصرية تقود قاطرة التنمية في الصعيد.. تأكيد على دورها الشامل في بناء المجتمع

أكدت الدكتورة ريهام العادلي، رئيس رابطة المرأة المصرية، أن دور المرأة المصرية في مشروعات تنمية الصعيد يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن إسهاماتها تتجاوز الأطر التقليدية لتشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

دور المرأة في الصعيد

وأوضحت العادلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ناسنا" المذاع عبر قناة المحور، والذي تقدمه الإعلامية ماجدة المهدي، أن دور المرأة في الصعيد لا يقتصر فقط على الدعم الاجتماعي، بل يمتد ليشمل المشاركة الفاعلة في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب دورها الحيوي في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة التنمية.

وأضافت أن المرأة المصرية أصبحت شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات التنمية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث تسهم بجهودها في تحسين مستوى المعيشة ودعم استقرار الأسر، ما ينعكس بشكل مباشر على تقدم المجتمع ككل.

تنمية مستدامة وشاملة

وشددت رئيس رابطة المرأة المصرية على أن المرأة تمثل الأساس الحقيقي لأي عملية تنموية ناجحة، مؤكدة أن تمكينها ودعمها يعدان من أهم العوامل التي تضمن تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما في محافظات الصعيد.