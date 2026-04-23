لن تتوقعه.. سعر فستان أروى جودة في أحدث إطلالة لها

حرصت الفنانة أروى جودة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة.

سعر فستان أروى جودة

ظهرت أروى جودة في الحفل بإطلالة أنيقة، حسث ارتدت فستان طويل باللون الرمادي الذي حمل بعض التطريزات التي جمعت بين الأناقة و الرقي.

قد حمل فستان أروى جودة توقيع مصمم الأزياء انس قضماني، الشهير بـ Anas Kada، و بلغ سعر التصميم ما يقرب من 135 ألف جنيه.

تزينت أروى جودة ببعض الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت أروى جودة بخصلات شعرها المنسدله، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها.