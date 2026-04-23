مايا مرسي تلتقي وزيرة التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء بجمهورية صربيا

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة تانجانا ماكورا وزيرة المساواة بين الجنسين والوقاية من العنف ضد النساء والتمكين الاقتصادي والسياسي للنساء بجمهورية صربيا، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماع المائدة المستديرة حول "تبادل السياسات والممارسات الدولية بشأن حماية الطفل في البيئة الرقمية" بأنقرة، بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.

وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الجانبين في عدد من مجالات، خاصة فيما يتعلق بجهود الحماية الاجتماعية، والخدمات المقدمة لكبار السن، وكذلك جهود التمكين الاقتصادي.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الجهود المقدمة من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة أن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" يعد من أكبر برامج الدعم النقدي المشروط في المنطقة العربية.

كما تناولت الدكتورة مايا مرسي جهود التمكين الاقتصادي التي تعتبر أحد الركائز الاستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي للتحول من الدعم إلى التنمية، خاصة أن العمل هو السبيل للخروج من دائرة العوز.

واختتم اللقاء باتفاق كلا الجانبين على تعزيز سبل التعاون والتنسيق فيما بينهما في عدد من مجالات العمل المشتركة.