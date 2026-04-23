بدءًا من 11 مساء.. توقف خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية وATM

تشهد خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية و ماكينات ATM في مصر توقفاً مؤقتاً لمدة تصل إلى 4 ساعات، وذلك في إطار تحديثات تقنية تجريها البنوك العاملة في السوق، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تزامناً مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي، والذي يبدأ 12 منتصف الليل اليوم، لتكون الساعة 1:00 صباحا.



توقف الخدمات من 11 مساءً حتى 3 فجرًا

وأعلن البنك الأهلي المصري عبر رسائل نصية لعملائه أن عدداً من الخدمات المصرفية الرقمية سيتأثر بشكل مؤقت، بدءاً من الساعة 11 مساء الخميس 23 أبريل وحتى الساعة 3 صباح الجمعة 24 أبريل.



وأوضح البنك أن هذا التوقف يأتي ضمن أعمال تحديث أنظمة التشغيل وقواعد بيانات الحسابات، بما يضمن توافقها مع التوقيت الجديد، وتحسين كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء.

هدف التحديث: تعزيز الحماية والأمان

وأكد البنك أن هذه التحديثات تُعد إجراءً احترازياً يهدف إلى تعزيز حماية بيانات العملاء وأموالهم، والحد من أي مخاطر محتملة لهجمات سيبرانية قد تستغل فترة تغيير التوقيت.

وشدد على أن جميع الخدمات ستعود إلى العمل بكامل كفاءتها فور الانتهاء من أعمال التحديث دون أي تأثير دائم على المعاملات.

إنستاباي يعلن تأثر خدماته مؤقتاً

وفي السياق ذاته، أعلن تطبيق “إنستاباي” التابع لإشراف البنك المركزي المصري عبر صفحته الرسمية، عن تنفيذ تحديثات فنية مماثلة خلال نفس الفترة الزمنية، ما سيؤدي إلى تعطل جزئي في خدمات التحويلات الفورية.

وأشار التطبيق إلى أن فترة التوقف ستبدأ أيضاً من الساعة 11 مساء الخميس وحتى 3 صباح الجمعة، تزامناً مع تغيير التوقيت الصيفي.



خدمات مصرفية متأثرة مؤقتاً

ومن المتوقع أن تشمل حالة التوقف المؤقت عدداً من الخدمات الرقمية، من بينها:

تطبيقات الهاتف المحمول للبنوك

خدمات الإنترنت البنكي

التحويلات الفورية

بعض خدمات المحافظ الإلكترونية

احتمالية تأثر جزئي لماكينات الصراف الآلي (ATM)

دعوة للعملاء لتجنب المعاملات خلال الفترة

ونصحت البنوك العملاء بضرورة إتمام معاملاتهم المالية والتحويلات الضرورية قبل فترة التوقف، لتجنب أي تأخير أو تعطيل مؤقت، مع التأكيد على أن الخدمة ستعود تدريجياً فور الانتهاء من أعمال التحديث.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطط البنوك الدورية لتحديث البنية التكنولوجية وتعزيز مستوى الأمان السيبراني، خاصة في الفترات التي تشهد تغييرات في أنظمة الوقت والتشغيل.