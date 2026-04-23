قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القائمة الكاملة.. البحرية الأمريكية تمتلك 19 سفينة في الشرق الأوسط
مدبولي: تنسيق بين «الصناعة» والبنك المركزي لإطلاق صندوق دعم المصانع المتعثرة
الخارجية الإيرانية : طهران لا تسعى لصناعة قنبلة نووية .. ولو أرادت لفعلت
التشكيل الأساسي | قرار عاجل في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالدوري
اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول
قبل غلق باب الحجز .. ما شروط وأوراق الحصول على شقق الإسكان البديل؟
مي كمال ترد بحزم على استغلال اسم أحمد مكي : اتلمّوا .. ومش هرد تاني
بعد ختام زيارته.. رئيس مصر للطيران يودع سلطان البهرة في مطار القاهرة
قبل ساعات من الاجتماع .. تطور مفاجئ في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن
ثورة رقمية في الأحوال المدنية.. استخراج الوثائق بضغطة زر من ماكينات القيد الذكية
اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2026.. بعد قليل
خدمات المحافظ الإلكترونية تتأثر مؤقتًا مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

قبل غلق باب الحجز .. ما شروط وأوراق الحصول على شقق الإسكان البديل؟

أحمد أيمن

مع اقتراب موعد غلق باب التقديم للحصول على وحدات الإسكان البديل المخصصة لمستأجري نظام الإيجار القديم، والذي حُدد له يوم 16 يوليو المقبل عبر المنصة الإلكترونية، تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة الشروط والأوراق المطلوبة لضمان استكمال إجراءات التقديم بشكل صحيح. 

وقد أتاحت وزارة الإسكان منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، ضمن خطة الدولة لمعالجة أوضاع الإيجار القديم وتوفير سكن مناسب للمستحقين.

ما مستندات شقق الإسكان البديل؟

تتضمن المستندات الأساسية المطلوبة تقديم طلب رسمي من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، إلى جانب نسخة من عقد الإيجار، وما يثبت استمرار العلاقة الإيجارية في حالة الامتداد.

كما يُشترط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الوحدة الجديدة. 

ويجب كذلك إرفاق صور من بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة، بالإضافة إلى شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقاتهم الشخصية إن كانوا بالغين. 

أما فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية، فتختلف المستندات بحسب الوضع؛ حيث يُطلب تقديم قسيمة الزواج للمتزوجين، وقسيمة الطلاق وقرار التمكين للمطلقات الحاضنات، بينما يتعين على الأرامل تقديم شهادة وفاة الزوج وإعلام الوراثة. 

كما تشمل الأوراق المطلوبة مستندات خاصة بذوي الهمم، مثل شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة التي توضح نوع الإعاقة، أو شهادة من اللجنة الطبية المختصة. 

وفي حالة التقديم على وحدات غير سكنية، يجب تقديم ما يثبت مزاولة النشاط، مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو ترخيص مزاولة المهنة. 

شروط حجز الإسكان البديل 

ومن بين المتطلبات المهمة أيضًا تقديم ما يثبت دخل الأسرة، حيث يُطلب من العاملين بالحكومة أو القطاع الخاص تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل توضح صافي الدخل الشهري أو السنوي. 

أما أصحاب المهن الحرة، فيلتزمون بتقديم مستندات التسجيل الضريبي، وشهادة من محاسب قانوني توضح دخلهم، بالإضافة إلى صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية. 

وبالنسبة لأصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات، يجب تقديم مستندات تثبت قيمة المعاش أو النفقة، بحسب الحالة.

وتؤكد هذه الإجراءات أهمية تجهيز كافة الأوراق بدقة قبل انتهاء فترة التقديم، لتجنب رفض الطلب وضمان الاستفادة من فرصة الحصول على وحدة سكنية بديلة ضمن هذا المشروع.

المزيد

