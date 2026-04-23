فتحي سند: فوز الزمالك أو بيراميدز يغير خريطة المنافسة في الدوري

أكد الناقد الرياضي فتحي سند، أن نتيجة مباراة اليوم بين الزمالك وبيراميدز قد يكون لها تأثير كبير على شكل المنافسة في سباق الدوري الممتاز.

وقال سند عبر تصريحات تلفزيونية "إن فوز الزمالك سيمنحه دفعة قوية قد تقطع أكثر من 50% من مشوار المنافسة على اللقب، بينما فوز بيراميدز سيجعله يدخل بقوة في صراع البطولة ويضع قدماً في المنافسة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن التعادل قد يكون النتيجة الأفضل للنادي الأهلي في حسابات الصدارة.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع نادي الزمالك بنظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين الفريقين.

وتُعد المباراة محطة حاسمة في مشوار الفريقين نحو المنافسة على لقب الدوري، خاصة في ظل تقارب المستوى والطموحات بين الطرفين خلال المرحلة النهائية من البطولة.

ويستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يُعد من أبرز مواجهات المرحلة الحاسمة.