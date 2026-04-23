لو تم رفضك.. الإسكان تكشف طريقة التظلم والرابط الرسمي وخطوات التقديم

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن إرسال رسائل نصية (SMS) للمواطنين الذين لم تنطبق عليهم شروط التقديم ضمن إعلان المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7”، ممكن كان طلبهم داخل الأولوية بالإعلان.

موعد تقديم تظلمات سكن لكل المصريين 7

وأوضح الصندوق أنه تم إتاحة الفرصة لهؤلاء المواطنين لمعرفة أسباب عدم الانطباق، مع إمكانية تقديم طلبات تظلم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية، وذلك خلال الفترة من 22 أبريل 2026 وحتى 30 أبريل 2026.

طريقة التظلم في سكن لكل المصريين 7

خطوات التظلم تبدأ بالدخول على موقع منصة مصر الرقمية.

ثم تسجيل الدخول بالحساب الشخصي.

اختيار خدمة الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الضغط على خدمة “متابعة طلب وحدة سكنية”.

اختيار “تظلم نتيجة فرز” من قائمة الخدمات المتاحة.

اسباب رفض المقدمين لسكن كل المصريين 7

وأكد الصندوق أن النظام يتيح للمواطنين الاطلاع على أسباب الرفض بشكل تفصيلي.

وذلك يعزز من الشفافية ويمنحهم فرصة تصحيح أو استكمال البيانات المطلوبة، وفقًا للضوابط المحددة بكراسة الشروط.

وشدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أهمية الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لتقديم التظلمات، مؤكدًا أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء الفترة المعلنة، وذلك في إطار تنظيم الإجراءات وضمان سرعة البت في الطلبات.