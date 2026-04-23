الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة 24 أبريل 2026، مع تقديم الساعة 60 دقيقة.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تقديم الساعة عند تمام الساعة 12:00 منتصف ليل الخميس 23 أبريل، لتصبح الساعة 1:00 صباحًا، مشيرة إلى تشغيل جميع رحلات القطارات وفقًا لجداولها المقررة مسبقًا دون أي تعديل أو تأثير على انتظام حركة التشغيل بكافة خطوط الشبكة.

وأضافت أن الرحلات المتحركة وقت تطبيق التوقيت الجديد سيتم اعتبارها متأخرة لمدة ساعة واحدة عن مواعيد الوصول إلى وجهاتها النهائية، وفق التوقيت بعد التعديل.

وتهيب الهيئة بجمهور الركاب ضرورة مراعاة فرق التوقيت عند التوجه إلى المحطات، بما يضمن الوصول في المواعيد المحددة وتفادي أي تأخير.

تطبق مصر نظام التوقيت الصيفي سنويًا بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة خلال أشهر الصيف، قبل العودة إلى التوقيت الشتوي مع نهاية الموسم.