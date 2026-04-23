البابا تواضروس يستقبل الأنبا شاروبيم بالمقر البابوي لمتابعة شؤون إيبارشية قنا وقفط

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا شاروبيم، مطران إيبارشية قنا وقفط.

وخلال اللقاء، عرض نيافة الأنبا شاروبيم على قداسة البابا عددا من الموضوعات الخاصة بالإيبارشية، في إطار المتابعة الرعوية المستمرة والاهتمام بشؤون الخدمة داخل الإيبارشيات المختلفة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات الدورية التي يحرص قداسة البابا على عقدها مع الآباء المطارنة والأساقفة، لمتابعة سير العمل الرعوي والخدمي، بما يسهم في دعم وتنمية الخدمة الكنسية في مختلف الإيبارشيات.