منسي والدباغ يقودان تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بيراميدز المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي " الونش" – عمر جابر.

خط الوسط : محمد إسماعيل - محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد إبراهيم وأحمد ربيع ومحمد السيد وشيكو بانزا وآدم كايد وأحمد شريف وسيف الجزيري.