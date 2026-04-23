الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى إستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويستضيف الزمالك، اليوم الخميس، نظيره فريق بيراميدز، في الجولة الثالثة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الـ8 مساء، على إستاد القاهرة الدولي، وتنقل مباشرة عبر شاشة أون سبورت.

ترتيب الزمالك وبيراميدز

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز بـ46 نقطة، من 21 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 3 مواجهات.

وعلى الجانب الآخر، يدخل بيراميدز مواجهة الزمالك محتلًّا وصافة الترتيب بـ44 نقطة من 21 مباراة، حيث فاز في 13 مواجهة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 3 لقاءات.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار على قمة الدوري المصري، فيما يأمل بيراميدز تحقيق الفوز أيضًا لاقتناص القمة.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام بيراميدز، من أجل رفع رصيده إلى 49 نقطة، والابتعاد بقمة الترتيب وتوسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه إلى 5 نقاط.

وفي المقابل يسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز على الزمالك من أجل رفع رصيده إلى 47 نقطة، واعتلاء قمة الترتيب بفارق نقطة عن الفارس الأبيض.

حكام مباراة الزمالك وبيراميدز

حكم ساحة: محمد الغازي

حكم مساعد 1: محمود أبو الرجال

حكم مساعد 2: يوسف البساطي

حكم رابع: محمد العتباني

حكم الفيديو: محمد الشناوي