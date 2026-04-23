مصر تشهد تغيرات موسمية في الإنفاق من رمضان إلى العيد .. وزيادة ملحوظة بالسفر والتجزئة

تشهد السوق المصرية تغيرات واضحة في أنماط الإنفاق خلال موسم رمضان وعيد الفطر، مع ارتفاع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وزيادة الإقبال على قطاعات السفر والتجزئة والمواد الغذائية، بما يعكس التحولات المتسارعة في سلوك المستهلكين خلال المواسم الرئيسية.

وتشير بيانات حديثة إلى نمو الإنفاق بنحو 50% على أساس سنوي خلال فترة رمضان والعيد، مدفوعاً بزيادة المصروفات اليومية والإنفاق المرتبط بالسفر، سواء من الزائرين القادمين إلى مصر أو من المسافرين إلى الخارج. كما سجلت حركة الإنفاق ذروتها خلال أيام عيد الفطر بزيادة بلغت 15% مقارنة بالأيام السابقة مباشرة.

وأظهرت المؤشرات أن المستهلكين اتجهوا إلى شراء الاحتياجات الأساسية قبل بداية رمضان، مع ارتفاع الإنفاق على السلع الغذائية والبقالة، بينما تركز النشاط الشرائي خلال الشهر في ساعات المساء بعد الإفطار، خاصة داخل المتاجر والمطاعم.

وخلال أيام العيد، ارتفع الإنفاق على الملابس وقطاعات التجزئة بصورة ملحوظة، إلى جانب زيادة الطلب على المطاعم والوجبات السريعة، بما يعكس الطبيعة الاجتماعية والاستهلاكية للموسم.

وتعكس هذه المؤشرات تنامي الاعتماد على المدفوعات الرقمية في السوق المحلية، في ظل توسع استخدام البطاقات البنكية والحلول الإلكترونية، وهي بيانات صدرت ضمن تحليلات لرصد تغيرات إنفاق المستهلكين خلال موسم رمضان وعيد الفطر في مصر.