الصحة تعلن إنجازات منظومة شكاوى المواطنين في الربع الأول من 2026

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إنجازات الإدارة العامة لخدمة المواطنين خلال الربع الأول من عام 2026، في إطار تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويُرسّخ مبادئ الحوكمة والرقابة على الأداء المؤسسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة تلقّت خلال هذه الفترة 22 ألفاً و113 شكوى، حقّقت نسبة إنجاز تقارب 96%، وذلك عبر منظومة متكاملة تشمل الفحص المبدئي والتصنيف والإحالة للجهات المختصة والمتابعة حتى البت النهائي والرد على المواطنين.

8 دورات تدريبية متخصصة

وأشار إلى تنظيم 8 دورات تدريبية متخصصة استفاد منها 142 موظفاً من 8 محافظات، ركّزت على تطوير مهارات التعامل مع شكاوى المواطنين بكفاءة واحترافية، وتعزيز مستوى الأداء المؤسسي.

وعلى صعيد الجهات التابعة للوزارة، كشفت مؤشرات المنظومة عن نسب استجابة مرتفعة؛ إذ سجّلت الهيئة العامة للتأمين الصحي 8388 شكوى حُسم منها 8321 بنسبة 99%، وسجّلت هيئة الإسعاف المصرية 2845 شكوى حُسم منها 2816 بنسبة 98.9%، فيما أنجزت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية 574 من أصل 591 شكوى بنسبة 97%، وحسمت المؤسسة العلاجية 840 من أصل 867 شكوى بنسبة 96.9%، في حين أنجزت أمانة المراكز الطبية المتخصصة 1542 من أصل 1643 شكوى بنسبة 94%.

وأكدت الوزارة عزمها مواصلة تطوير منظومة الشكاوى وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، بما يضمن رفع معدلات الاستجابة وتحقيق مستويات أعلى من الرضا عن الخدمات الصحية المقدمة.