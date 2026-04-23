الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تطوير الطواريء والرعايات.. برنامج تدريبي لتوحيد آليات التعامل مع الحوادث الجماعية

تطوير الطواريء والرعايات
تطوير الطواريء والرعايات
عبدالصمد ماهر

في إطار توجيهات الدولة بالارتقاء بمنظومة الطوارئ والرعاية الحرجة، وتعزيز جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع الأزمات والحوادث الكبرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق برنامج تدريبي متكامل لإدارة الحوادث الجماعية، تنفذه الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة من خلال الإدارة العامة للطوارئ والتخصصات الطبية، وذلك وفق أحدث البروتوكولات والمعايير العالمية.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن  هذا البرنامج يأتي في خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد آليات التعامل مع الحوادث الجماعية داخل المستشفيات، وبناء نموذج وطني متطور لإدارة الأزمات الصحية، بما يسهم في تحسين سرعة وكفاءة الاستجابة الطبية وإنقاذ الأرواح.

تنفيذ البرنامج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة

وأضاف، أنه تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) – مكتب مصر، وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، من بينهم الدكتور سمير حجي عبدولي، مدير البرنامج الطبي، والدكتور وسام النهري، منسق البرنامج الطبي وقائد فريق الطوارئ وتعزيز الصحة، والدكتور أحمد عطوة، مسؤول مشروع صحة المهاجرين.

واستهدفت المرحلة الأولى من البرنامج محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط، بمشاركة عدد من كبار أساتذة وخبراء طب الطوارئ، على رأسهم الأستاذ الدكتور باسم نشأت، رئيس الجمعية المصرية للطب الحرج ورئيس قسم طب الطوارئ بجامعة الإسكندرية، والدكتورة إيمان جابر، استشاري طب الطوارئ.

ومن جانبه أستكمل الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، أن البرنامج شهد تنسيقاً متكاملاً مع مختلف الجهات المعنية، بما يشمل إدارة الجودة ومعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وإدارة مكافحة العدوى، ومركز التحكم الرئيسي، إلى جانب المبادرات الرئاسية للحالات الحرجة مثل جلطات القلب الحادة والسكتات الدماغية، وكذلك المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة وتحسين الأداء داخل المنشآت الصحية.

ونوه الدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، عن أن التدريب ولم يقتصر  على الجوانب النظرية، بل شمل أيضاً تنفيذ ورش عمل تطبيقية متقدمة تضمنت محاكاة واقعية للحوادث الجماعية، بهدف رفع كفاءة الفرق الطبية وتعزيز قدراتها على التعامل الفوري والفعال مع الحالات الطارئة .

وفي إطار استكمال تنفيذ البرنامج، تم إطلاق المرحلة الثانية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث تم تأهيل 60 كادراً طبياً للتعامل مع الحوادث الجماعية، على أن يتم التوسع تدريجياً ليشمل كافة محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة قامت بتنفيذ برنامج تدريبي مكثف في أساسيات طب الطوارئ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، لرفع كفاءة العاملين بأقسام الطوارئ والأقسام الحرجة، وقد بدأت المرحلة الأولى من هذا البرنامج بالمستشفيات النموذجية بمحافظتي الجيزة والقليوبية، تمهيداً لتعميمه على مستوى مستشفيات القطاع العلاجي.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار جهودها في تطوير قدرات الكوادر الطبية، وتعزيز منظومة الطوارئ، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة للمواطنين في مختلف الظروف.

