مصر تعزز صادرات التكنولوجيا بافتتاح مركز عالمي جديد لخدمات التعهيد

تشهد مصر توسعاً جديداً في صناعة التعهيد وخدمات التكنولوجيا مع افتتاح مركز عالمي متخصص في خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، في خطوة تعكس تنامي مكانة السوق المصرية كمقصد إقليمي لتصدير الخدمات الرقمية وجذب الاستثمارات النوعية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعاون بين الدولة والقطاع الخاص لجذب استثمارات جديدة في قطاع الاتصالات، حيث افتتح المركز المهندس احمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات ، فيما تقود مجموعة الشايع التوسع التشغيلي للمشروع انطلاقاً من مصر نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

ويقدم المركز الجديد حزمة متكاملة من الخدمات العابرة للحدود، تشمل مراكز الاتصال، وخدمة العملاء متعددة اللغات، والتسويق الرقمي، والحلول التكنولوجية، بما يدعم كفاءة التشغيل ويخدم أسواقاً متعددة داخل المنطقة وخارجها، اعتماداً على الكفاءات المصرية المؤهلة.

ويمثل المشروع مؤشراً جديداً على تصاعد الطلب العالمي على الكوادر المصرية في مجالات التكنولوجيا وخدمات الأعمال، خاصة مع ما تتمتع به السوق المحلية من تنوع في المهارات والقدرات اللغوية والتنافسية التشغيلية، ما يعزز فرص مصر في التوسع كمركز رئيسي للخدمات المشتركة والتعهيد.

كما يتوقع أن يسهم التوسع الجديد في توفير مئات فرص العمل للشباب خلال الفترة المقبلة، مع توجيه هذه الوظائف لخدمة عمليات خارجية، بما يدعم صادرات الخدمات ويرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في النمو الاقتصادي.