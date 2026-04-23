قمة من العيار الثقيل.. التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام الزمالك بالدوري

يدخل فريق بيراميدز مواجهة من العيار الثقيل أمام الزمالك، في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، وسط حالة من التركيز الشديد داخل المعسكر، في ظل أهمية اللقاء في صراع القمة.

ويخوض بيراميدز المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز”، من أجل انتزاع الصدارة أو على الأقل تقليص الفارق مع الزمالك، في مواجهة تُعد مفصلية في تحديد ملامح بطل الدوري هذا الموسم.

تشكيل بيارميدز المتوقع أمام الزمالك

وبحسب مصدر داخل الجهاز الفني، يدرس المدرب الكرواتي يورتشيتش الدفع بتشكيل يغلب عليه الطابع الهجومي، حيث من المتوقع أن يبدأ اللقاء بكل من أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع محمد حمدي، أحمد سامي، مرعي (أو أسامة جلال)، ومحمد الشيبي.

وفي خط الوسط، يعتمد الفريق على الثلاثي مهند لاشين، ناصر ماهر، وقطة (كريم حافظ)، لتأمين التوازن بين الدفاع والهجوم، بينما يقود الخط الأمامي كل من زلاكة، فيستون ماييلي، وزيكو.

تشكيل هجومي

وتشير التوقعات إلى مفاجأة هجومية من جانب المدرب، بإقحام زلاكة في التشكيل الأساسي بدلًا من مصطفى فتحي، ليشكل مع ماييلي وزيكو ثلاثيًا هجوميًا صريحًا، في محاولة لفرض الضغط المبكر على دفاع الزمالك وحسم المباراة.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك

ومن المقرر أن تُقام المواجهة المرتقبة مساء الخميس في تمام الثامنة على استاد القاهرة الدولي، بحضور جماهيري كبير، ما يزيد من سخونة اللقاء المنتظر بين الفريقين في واحدة من أبرز قمم الكرة المصرية هذا الموسم.