الرقابة المالية والبورصة تبحثان إمكانية تحديث قواعد سوق المال وفرص الترويج لجذب شركات جديدة

استقبل محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، عمر رضوان، الرئيس الجديد للبورصة المصرية ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، في ثاني زيارة يجريها رضوان للهيئة منذ صدور قرار تعيينه أمس.

وكان رضوان قد زار الهيئة العامة للرقابة المالية عقب تعيينه، حيث استقبله الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، بحضور عدد من القيادات وتباحثا حول تعزيز التعاون المشترك.

ووجه الصياد التهنئة لرئيس البورصة الجديد متمنيًا له التوفيق في مهامه، وتطرقت المناقشات إلى إمكانية تحديث قواعد صناعة سوق رأس المال وتطوير آليات بيع الأوراق المالية المُقترضة (Short Selling).

تنسيق بين الرقابة المالية والبورصة

كما بحثا خطوات التنسيق بين الهيئة والبورصة بشأن استكمال إجراءات القيد النهائي والطرح للشركات المقيدة بشكل مؤقت في البورصة، والإجراءات التي يلزم اتخاذها من قبل البورصة حيال الشركات التي قيدت قيدًا مؤقتًا بما يساعد على تأهيل تلك الشركات للقيد النهائي.

وأكد الصياد خلال اللقاء أهمية الترويج لجذب شركات جديدة إلى القيد بالبورصة، وبحث مع رضوان بعض التعديلات في قواعد القيد لتيسير استمرار قيد الشركات المقيدة.