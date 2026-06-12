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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسنى يساند المنتخب فى احتفالية كأس العالم بـFan Zone

تامر حسني
تامر حسني
قسم الفن

شهدت العاصمة الجديدة أجواءً استثنائية تزامنًا مع انطلاق فعاليات الاحتفال ببطولة كأس العالم 2026 داخل منطقة Fan Zone بالنهر الأخضر، التي استقبلت آلاف الجماهير المصرية لمتابعة الحدث الكروي الأبرز عالميًا.
 

وجاءت الفعاليات بالتزامن مع انطلاق منافسات النسخة الجديدة من البطولة، بمشاركة النجم تامر حسني.

 البطولة تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، في نسخة استثنائية تُعد الأكبر على الإطلاق.
 

واستُهلت الاحتفالات بمجموعة من العروض الفنية والاستعراضية المتنوعة التي أضفت أجواءً من الحماس والتفاعل بين الحضور، قبل أن تحيي الفنانة اللبنانية كارولينا كرم فقرة غنائية مميزة نالت استحسان الجماهير وتفاعلهم الكبير.
 

ورفعت الجماهير الأعلام المصرية احتفالًا بانطلاق البطولة، فيما تابعت حفل الافتتاح عبر شاشة عملاقة تُعد الأكبر من نوعها في مصر والشرق الأوسط، ما وفر تجربة مشاهدة استثنائية لعشاق كرة القدم.
 

وعكست الفعالية مستوىً متميزًا من التنظيم، حيث حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم تجربة جماهيرية متكاملة، من خلال تجهيز منطقة المشجعين بأحدث التقنيات والخدمات، إلى جانب نقل وبث فعاليات الحدث عبر منصاتها الإعلامية وشبكة إذاعاتها المختلفة.

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