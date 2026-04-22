قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار متضاربة عن المفاوضات.. تعليق قوي من أحمد موسى عن مصير حرب إيران وأمريكا | بث مباشر
رئيس الوفد: سنخوض انتخابات المحليات بقوائم كاملة فى مختلف الوحدات
رحلة رعب مع أوبر| سائق يحتجز سائحًا ويطالبه بالدفع بالدولار بدلًا من الجنيه.. فيديو
البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت لسنوات
بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين
شباب النواب تفتح ملف ممارسة ذوى الهمم للرياضة
النمسا تشيد بالإصلاحات الواسعة في المغرب بقيادة الملك محمد السادس
جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار مع حزب الله هش.. وقد ينهار في أية لحظة
بعد خضوعه لعملية جراحية .. أول تعليق للفنان محمد التاجي من داخل المستشفى |خاص
تكاملًا مع الأزهر الشريف.. رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد وعظ البحير
من "حق المبيت" إلى "الاستزارة".. كيف أنصف قانون المسيحيين الجديد الطفل والأسرة؟
هل إكرامية عامل الدليفري تحتسب من الصدقة؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

لماذا أصدرت الرقابة المالية قرارا بقيد وكلاء الإدارة العموميين في مجال التأمين لأول مرة؟

هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم(55)  لسنة 2026 بشأن تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير سوق إعادة التأمين ورفع كفاءته منذ إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.


أولًا: أهداف القرار

1) ضبط سوق إعادة التأمين

الهدف الأساسي هو تقنين دور وكلاء الإدارة العموميين لأول مرة بشكل رسمي، ومنع التعامل مع كيانات غير خاضعة للرقابة.
هذا يقلل من الفوضى التنظيمية ويحد من ممارسات غير مرخصة أو غير واضحة في السوق.

2) رفع كفاءة وشفافية السوق

القرار ينشئ سجلا رسميا لقيد MGAs لأول مرة، بما يشمل:

بيانات الملكية

العلاقات التعاقدية

الجهات الرقابية الخارجية

هذا يعزز الشفافية ويجعل السوق أكثر قابلية للرقابة والتحليل.

3) تعزيز الملاءة المالية والكفاءة الفنية

القرار يشدد شروط القيد بشكل واضح، مثل:

خبرة سابقة في إعادة التأمين

شراكات مع شركات ذات تصنيف ائتماني مرتفع (A)

وجود فريق عمل مؤهل

تأمين مسؤولية مهنية لا يقل عن 40 مليون جنيه

الهدف هنا هو تقليل مخاطر التعثر وحماية شركات التأمين.

4) منع تضارب المصالح وغسل الأموال

يشترط القرار:

خضوع الوكيل لجهات رقابية مناظرة

عدم وجود أسماء على قوائم الإرهاب أو العقوبات

الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وهذا يعكس توجهًا نحو تعزيز الامتثال المالي الدولي (Compliance).

5) تنظيم العلاقة بين شركات التأمين والوكلاء

يشدد القرار على أن:

لا تعامل مع وكيل غير مقيد

ضرورة التحقق من حدود التفويض

إلزام شركات التأمين بالإبلاغ عن المخالفات

أي أنه يعيد توزيع المسؤوليات القانونية بوضوح بين الأطراف.


 ثانيًا: الأهداف الاستراتيجية غير المباشرة

1) مواءمة السوق مع المعايير العالمية

الإشارة إلى اتفاقيات التفويض Binding Authority Agreementsومعايير التصنيف الائتماني تعني أن الهيئة تسعى إلى:

رفع جاذبية السوق المصري للمستثمرين الدوليين

إدخال ممارسات شبيهة بالأسواق الأوروبية والخليجية

2) تحسين إدارة المخاطر في قطاع التأمين

إدخال وكلاء غير منظمين كان يمثل ثغرة في إدارة المخاطر.
القرار يهدف إلى:

تقليل مخاطر التعويضات غير المدارة

تحسين سرعة وكفاءة تسوية المطالبات

3) تعزيز الاستقرار المالي للسوق

بفرض قيود مالية وتشغيلية صارمة، تسعى الهيئة إلى:

تقليل حالات التعثر

رفع جودة الشركات العاملة في إعادة التأمين

تحسين الثقة في القطاع

4) التحول إلى رقابة استباقية

بدلًا من الرقابة اللاحقة، القرار يفرض:

فحص مسبق

مقابلات فنية

اعتماد على بيانات مالية دورية

وهذا يعكس تحولًا نحو نموذج رقابي استباقي (Preventive Regulation).

ثالثًا: الأثر المتوقع للقرار

إيجابيات

رفع جودة اللاعبين في السوق

زيادة الثقة المحلية والدولية

تقليل المخاطر التشغيلية

تحسين كفاءة تسوية التعويضات

جذب شركات إعادة تأمين عالمية أكبر
 

تحديات محتملة

خروج بعض الوكلاء غير المؤهلين من السوق

زيادة تكاليف الامتثال على الشركات

فترة انتقالية قد تشهد ارتباكًا (خلال مهلة 6 أشهر)

احتمالية تقليص عدد اللاعبين في المدى القصير

القرار ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو إعادة هندسة لسوق وكلاء إعادة التأمين في مصر بهدف الانتقال من سوق شبه غير منظم إلى سوق أكثر احترافية، شفاف، ومتماشٍ مع المعايير العالمية لإدارة المخاطر والملاءة المالية.

الرقابة المالية سوق إعادة التأمين بيانات الملكية الملاءة المالية تضارب المصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

ترشيحاتنا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

رئيس قطاع المعاهد: الأزهر يقدم خطابا دعويا متجدداً يجمع بين التأصيل الشرعي ومراعاة الواقع

نيافة الأنبا إرميا

الأنبا إرميا يدعو لتعزيز الأنشطة التربوية لبناء شخصية متكاملة تجمع المعرفة والسلوك والمهارة

لمؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية الدعوة الإسلامية

محمد رمضان: بناء الإنسان معركة وعي في زمن الفوضى المعرفية

بالصور

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد