لماذا أصدرت الرقابة المالية قرارا بقيد وكلاء الإدارة العموميين في مجال التأمين لأول مرة؟

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم(55) لسنة 2026 بشأن تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير سوق إعادة التأمين ورفع كفاءته منذ إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.



أولًا: أهداف القرار

1) ضبط سوق إعادة التأمين

الهدف الأساسي هو تقنين دور وكلاء الإدارة العموميين لأول مرة بشكل رسمي، ومنع التعامل مع كيانات غير خاضعة للرقابة.

هذا يقلل من الفوضى التنظيمية ويحد من ممارسات غير مرخصة أو غير واضحة في السوق.

2) رفع كفاءة وشفافية السوق

القرار ينشئ سجلا رسميا لقيد MGAs لأول مرة، بما يشمل:

بيانات الملكية

العلاقات التعاقدية

الجهات الرقابية الخارجية

هذا يعزز الشفافية ويجعل السوق أكثر قابلية للرقابة والتحليل.

3) تعزيز الملاءة المالية والكفاءة الفنية

القرار يشدد شروط القيد بشكل واضح، مثل:

خبرة سابقة في إعادة التأمين

شراكات مع شركات ذات تصنيف ائتماني مرتفع (A)

وجود فريق عمل مؤهل

تأمين مسؤولية مهنية لا يقل عن 40 مليون جنيه

الهدف هنا هو تقليل مخاطر التعثر وحماية شركات التأمين.

4) منع تضارب المصالح وغسل الأموال

يشترط القرار:

خضوع الوكيل لجهات رقابية مناظرة

عدم وجود أسماء على قوائم الإرهاب أو العقوبات

الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وهذا يعكس توجهًا نحو تعزيز الامتثال المالي الدولي (Compliance).

5) تنظيم العلاقة بين شركات التأمين والوكلاء

يشدد القرار على أن:

لا تعامل مع وكيل غير مقيد

ضرورة التحقق من حدود التفويض

إلزام شركات التأمين بالإبلاغ عن المخالفات

أي أنه يعيد توزيع المسؤوليات القانونية بوضوح بين الأطراف.



ثانيًا: الأهداف الاستراتيجية غير المباشرة

1) مواءمة السوق مع المعايير العالمية

الإشارة إلى اتفاقيات التفويض Binding Authority Agreementsومعايير التصنيف الائتماني تعني أن الهيئة تسعى إلى:

رفع جاذبية السوق المصري للمستثمرين الدوليين

إدخال ممارسات شبيهة بالأسواق الأوروبية والخليجية

2) تحسين إدارة المخاطر في قطاع التأمين

إدخال وكلاء غير منظمين كان يمثل ثغرة في إدارة المخاطر.

القرار يهدف إلى:

تقليل مخاطر التعويضات غير المدارة

تحسين سرعة وكفاءة تسوية المطالبات

3) تعزيز الاستقرار المالي للسوق

بفرض قيود مالية وتشغيلية صارمة، تسعى الهيئة إلى:

تقليل حالات التعثر

رفع جودة الشركات العاملة في إعادة التأمين

تحسين الثقة في القطاع

4) التحول إلى رقابة استباقية

بدلًا من الرقابة اللاحقة، القرار يفرض:

فحص مسبق

مقابلات فنية

اعتماد على بيانات مالية دورية

وهذا يعكس تحولًا نحو نموذج رقابي استباقي (Preventive Regulation).

ثالثًا: الأثر المتوقع للقرار

إيجابيات

رفع جودة اللاعبين في السوق

زيادة الثقة المحلية والدولية

تقليل المخاطر التشغيلية

تحسين كفاءة تسوية التعويضات

جذب شركات إعادة تأمين عالمية أكبر



تحديات محتملة

خروج بعض الوكلاء غير المؤهلين من السوق

زيادة تكاليف الامتثال على الشركات

فترة انتقالية قد تشهد ارتباكًا (خلال مهلة 6 أشهر)

احتمالية تقليص عدد اللاعبين في المدى القصير

القرار ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو إعادة هندسة لسوق وكلاء إعادة التأمين في مصر بهدف الانتقال من سوق شبه غير منظم إلى سوق أكثر احترافية، شفاف، ومتماشٍ مع المعايير العالمية لإدارة المخاطر والملاءة المالية.