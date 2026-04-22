فلوس زي الرز.. نُقطة مليون جنيه لعريس في الغربية تثير الجدل

في مشهد استثنائي خطف أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت إحدى حفلات الزفاف بإحدي المحافظات إلى حديث الساعة خلال الساعات القليلة الماضية.

أظهر مقطع فيديو متداول أحد الحضور وهو يقدم “نقطة” للعريس بمبلغ يُقدّر بنحو مليون جنيه، في واقعة انتشرت بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت هذه اللقطة حالة واسعة من الجدل، حيث فتحت باب النقاش حول العادات والتقاليد المرتبطة بالأفراح، ومدى توافقها مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع في الوقت الحالي.

وتحدث البعض من متابعي التواصل الاجتماعي عن أن حفل الزفاف فى محافظة الغربية وقيمة الأموال المتداولة قد تصل إلى ملايين الجنيهات؛ ما فتح باب التساؤلات حول حقيقة المبلغ، في ظل عدم وجود تأكيد رسمي