قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا لمواجهة سيلتا فيجو، في إطار منافسات الجولة 33 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - تشافي إسبارت.

خط الوسط: جافي - بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - تومي ماركيز.

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - ماركوس راشفورد - روني بردجي.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.