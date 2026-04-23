قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفع 110 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم

محمد يحيي

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه مع بدء تعاملات مساء اليوم الخميس 23-4-2026 علي مستوي البنوك المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار زيادة قدرها 110 قروش علي الأقل مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

وسجل متوسط سعر الدولار في آخر تعامل له 52.5 جنيهًا.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 52.56 جنيها للشراء و 52.66 جنيها للبيع .

وسجل اقل سعر دولار 51,96 جنيهًا للشراء و 52.06 جنيهًا للبيع في بنك المصرف العربي الدولي.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.57 جنيهًا للشراء و 52.57 جنيهًأ للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثالث أقل سعر دولار 52.5 جنيهًا للشراء و 52.6 جنيهًأ للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.52 جنيها للشراء و52.62 جنيهًا للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB،فيصل الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات،أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار 52.55 جنيهًا للشراء و 55.65 جنيهًا للبيع في بنوك " كريدي أجريكول،بيت التمويل الكويتي،البركة".

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.57 جنيهًا للشراءو 52.67 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، قناة السويس، HSBC، العربي الافريقي الدولي،العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، ميد بنك، التنمية الصناعية، مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي، التنمية الصناعية،نكست، الأهلي الكويتي"

ووصل سعر الدولار 52.58 جنيهًأ للشراء و 52.68 جنيها للبيع في بنكي الاسكندرية، سايب.

سجل أعلي سعر دولار 52.61 جنيها للشراء و 52.71 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 52.6 جنيها  للشراء و 52.7 جنيها للبيع في بنك الكويت الوطني.

سعر الدولار اليوم اقل سعر دولار اليوم اعلي سعر دولار اليوم اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي اعلي سعر دولار الدولار امام الجنيه

