خبير: ليس من مصلحة أوروبا الانخراط في مواجهات مباشرة مع إيران

قال الدكتور كريستيان لوكين رئيس مركز الدراسات والأبحاث الدولية، إنّ الاقتصاد الكلي الأوروبي ومؤاشراته ليست إيجابية، ومن ثم، فإنه ليس من مصلحة أوروبا الانخراط في مواجهات مباشرة مع إيران، خاصة أن ما ترغب فيه أوروبا هو التأكد من أن وقف إطلاق النار يمكن أن يستمر ويتبع في أسرع وقت ممكن بحالة من استعادة الملاحة العالمية بشكل طبيعي.

وأضاف لوكين، في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ أوروبا ترغب في أن تبقي هذه الملاحة بشكل طبيعي ليس فقط مع إيران ولكن مع دول الخليج، ولكن إلى الآن، يبدو أن ذلك غير ممكن، أو ربما ممكن مع بعض المحدودية في الإمكانات.

وتابع: "أوروبا لم تتمكن من اتخاذ مواقف قوية أو صارمة في هذه الحرب، وهناك الكثير من المصالح الاقتصادية العالقة والمخاطر على الاقتصاد الأوروبي، وبالتالي، فإن الأمر الأهم بالنسبة لأوروبا هو استعادة الحركة الطبيعية للملاحة".