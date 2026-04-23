سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أبريل 2026

تشهد أسعار الدولار تباينًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 23 أبريل 2026، عقب تراجعه بنحو 18 قرشًا في غالبية البنوك، وتواصل البنوك تحديث الأسعار وفقًا لآليات العرض والطلب، مع ظهور تحركات ملحوظة في سوق الصرف.

وتشير البيانات إلى فروق واضحة بين أسعار الشراء والبيع عبر مؤسسات مصرفية مختلفة خلال اليوم ذاته.

تفاصيل أسعار الدولار بالبنوك اليوم

سجّل الدولار في البنك التجاري الدولي أدنى مستوى بين البنوك عند 51.77 جنيهًا للشراء و51.87 جنيهًا للبيع. وفي البنك المركزي المصري بلغ السعر 51.92 جنيهًا للشراء و52.06 جنيهًا للبيع.

وفي البنوك الحكومية، سجّل البنك الأهلي المصري 51.86 جنيهًا للشراء و51.96 جنيهًا للبيع، بينما بلغ السعر في بنك مصر 51.84 جنيهًا للشراء و51.94 جنيهًا للبيع.

كما سجّل بنك الإسكندرية 51.87 جنيهًا للشراء و51.97 جنيهًا للبيع، وفي بنك البركة بلغ السعر 51.78 جنيهًا للشراء و51.88 جنيهًا للبيع.

أما أعلى سعر، فسجّله بنك التعمير والإسكان عند 51.80 جنيهًا للشراء و52.90 جنيهًا للبيع.