بقوة 3 ريختر .. هزة أرضية خفيفة تضرب ولاية المدية بالجزائر

سُجلت مساء الأربعاء هزة أرضية خفيفة في ولاية المدية بالجزائر، بلغت قوتها 3 درجات على مقياس ريختر، وفق ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.

وأوضح المركز أن الهزة وقعت في حدود الساعة 22:46 بالتوقيت المحلي، وحدد مركزها على بعد نحو 3 كيلومترات شمال غرب بلدية ميهوب الواقعة شرق الولاية.

وبحسب مصالح الرصد الجيوفيزيائي، فقد شعر عدد من سكان المنطقة بالاهتزاز الأرضي، دون أن تُسجل إلى غاية اللحظة أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وتواصل الجهات المختصة متابعة النشاط الزلزالي في المنطقة بشكل دقيق، في إطار الرصد المستمر لأي تطورات محتملة.