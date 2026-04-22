أول ظهور تحكيمي لمحمود وفا في الدوري المصري بعد أزمة مباراة الأهلي

كلفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمود وفا بالإدارة التحكيمية لمباراة غزل المحلة وبتروجت، وذلك لحساب الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على البقاء بالدوري المصري الممتاز.

ويعد هذا أول ظهور تحكيمي للحكم محمود وفا بعد الأزمة التي صاحبت إدارته مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي تحكيميًا في الدوري المصري الممتاز.

تصدر الحكم الدولي محمود وفا، حديث الوسط الرياضي المصري في الأيام الماضية، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع النادي الأهلي خلال مباراة سيراميكا بالدوري.

وكان النادي الأهلي قد تقدم باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة المصري ضد الحكم محمود وفا، اعتراضًا على بعض القرارات التحكيمية في مباراة سيراميكا، والتي ترتب عليها أزمة بين الاتحاد والأهلي.