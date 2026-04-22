مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة تجمع بين الكلاسيكية والعصرية



تألقت الفنانة الشابة مايان السيد في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة لافتة، جمعت بين البساطة والرقي، ما جعلها محط أنظار جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدت مايان السيد فستانًا أسود طويلًا جاء بتصميم كلاسيكي عصري، تميز بياقة بيضاء عريضة أضفت لمسة من التميز الأنيق، إلى جانب فتحة جانبية ناعمة أبرزت أنوثتها بطريقة راقية دون مبالغة.

واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب بسيط أبرز ملامح وجهها، فيما اختارت مكياجًا هادئًا ارتكز على إبراز جمال عينيها مع ألوان طبيعية للشفاه، ليعكس إطلالة متكاملة تتسم بالنعومة والجاذبية.

وأكملت مايان إطلالتها بحذاء فضي لامع.

وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذه الإطلالة، مشيدين بأناقتها وخياراتها الموفقة التي تعكس ذوقًا راقيًا ومتجددًا.

