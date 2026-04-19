بإطلالة أنيقة.. مايان السيد تخطف الأنظار في افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليوود

لفتت الفنانة مايان السيد الأنظار بإطلالة راقية خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي، حيث تألقت بإطلالة كلاسيكية عصرية عكست ذوقها المميز.

وظهرت مايان السيد مرتدية بدلة باللون البيج المطرز بتفاصيل لامعة ناعمة، جمعت بين الأناقة والبساطة، مع تسريحة شعر مشدودة للخلف أبرزت ملامحها، ومكياج هادئ زاد من جاذبيتها.

وجاء اختيار الإطلالة مناسبًا لأجواء الحدث السينمائي، حيث تميل صيحات الموضة مؤخرًا إلى المزج بين الكلاسيك واللمسات العصرية، وهو ما نجحت مايان في تقديمه بإطلالة لاقت إعجاب متابعيها ورواد السوشيال ميديا.

وتحرص مايان السيد على الظهور بإطلالات مختلفة في المناسبات الفنية الكبرى، ما يجعلها دائمًا محط أنظار الجمهور وعدسات المصورين

