جهود إنقاذ الملاحة في مضيق هرمز والوساطة بين واشنطن وطهران | تفاصيل
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
الاتحاد الأوروبي يقر قرضًا بـ90 مليار يورو لأوكرانيا وعقوبات جديدة على روسيا
ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم
تم تحريفها.. ثروت سويلم يوضح حقيقة تصريحاته بشأن عدم تأجيل مباريات الزمالك
واشنطن تعترض ناقلات نفط إيرانية وتوسع نطاق الضغوط البحرية على طهران
سقوط متسارع لإدارة ترامب.. 4 وزراء يغادرون مناصبهم في أقل من شهر
قبل تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 أبريل
ترامب: لا يوجد إطار زمني للحرب في إيران ولا داعي للعجلة
مجموعة مصر.. مبعوث ترامب يسعى لإشراك إيطاليا محل إيران بكأس العالم
لا صحة لتعطل "السيستم".. التأمينات تؤكد انتظام صرف معاشات شهر مايو في موعدها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد أزمة تنفس وعملية في الوجه.. سارة نخلة تكشف تفاصيل صادمة عن حالتها الصحية وتطورات التعافي

سارة نخلة
سارة نخلة
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة سارة نخلة عن تفاصيل حالتها الصحية الأخيرة؛ عقب خضوعها لعملية جراحية في الأنف، أوضحت أنها لم تكن لأغراض تجميلية بحتة، بل جاءت بعد تدهور تدريجي في حالتها الصحية خلال الفترة الماضية.

وقالت سارة نخلة في تصريحات لها، إن الأزمة بدأت بشكل بسيط، لكنها تطورت مع الوقت لتؤثر بشكل مباشر على قدرتها على التنفس، حيث أصبحت تعاني من نوبات متكررة من ضيق التنفس أثرت على حياتها اليومية وحركتها الطبيعية.

وأضافت أن تدهور حالتها خلال الأشهر الأخيرة؛ دفعها إلى إجراء سلسلة من الفحوصات الطبية الدقيقة، والتي انتهت بتوصية الأطباء بضرورة التدخل الجراحي العاجل لإجراء عملية ترميم في الأنف، مؤكدين لها أن التأجيل قد يؤدي إلى مضاعفات صحية أكثر خطورة.

وأشارت إلى أن القرار لم يكن سهلا، لكنه كان ضروريا؛ للحفاظ على استقرار حالتها الصحية، لافتة إلى أنها خضعت للعملية تحت إشراف طبي متخصص، وبدأت بعدها رحلة تعافٍ استمرت لعدة أشهر.

وخلال فترة النقاهة، حرصت سارة نخلة على طمأنة جمهورها بشكل مستمر، حيث شاركت مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي في مرحلة تحسن تدريجي بعد مرور نحو 3 أشهر من الجراحة.

وأكدت أن نتائج العملية جاءت إيجابية بشكل كبير، خاصة على مستوى التنفس، ما انعكس على نشاطها وحياتها اليومية، مشيرة إلى أنها باتت تشعر بفرق واضح مقارنة بما كانت تعانيه قبل التدخل الجراحي.

وشددت على أن العملية لم تكن بهدف التجميل فقط، بل كانت ضرورة طبية لتحسين الوظائف الحيوية، مؤكدة التزامها الكامل بتعليمات الأطباء طوال فترة التعافي؛ لضمان أفضل نتيجة ممكنة.

ووجهت سارة رسالة توعوية لمتابعيها، دعت فيها إلى عدم تجاهل أي أعراض صحية، خاصة المرتبطة بالتنفس، مشيرة إلى أن التشخيص المبكر قد يمنع مضاعفات خطيرة لاحقا.

وأعربت عن امتنانها الكبير للدعم الذي تلقته من جمهورها خلال فترة العلاج، مؤكدة أن هذا الدعم كان له أثرا مهما في تخطي هذه المرحلة الصعبة والعودة التدريجية لحياتها الطبيعية.

احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
