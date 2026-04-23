مصـ رع شخص وإصابة 14 فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا – سفاجا

شهد طريق قنا – سفاجا، قبل مدينة سفاجا بنحو 20 كيلومترًا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين بإصابات متفرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع جثمان المتوفى بثلاجة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتقوم الجهات المعنية حاليًا برفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، مع استمرار متابعة الحالة الصحية للمصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.