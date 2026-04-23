قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمُناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المُبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية.

بمناسبة العاشر من ذي الحجة، أعلن مجلس الوزراء موافقته على قوائم العفو الرئاسي عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم. ومن المقرر أن تبدأ اللجان المختصة بوزارة الداخلية فحص ملفات النزلاء لتحديد المستحقين للعفو، بما يتماشى مع التقاليد المتبعة في الأعياد والمناسبات القومية، لضمان خروجهم ومشاركتهم في احتفالات عيد الأضحى المبارك 1447هـ.