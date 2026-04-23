اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2026.. بعد قليل

يعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 استعداد لاعلانها لطلاب العام الدراسي الحالي 2025/ 2026 بعد قليل

وسوف تصدر وزارة التربية والتعليم بعد قليل بيان الاعتماد ، و سوف يشمل بيان اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول ، توضيح لـ موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 النظرية ، وموعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 العملية

وسيتم نشر بيان اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول على موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، كما سيتم نشر البيان على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك

نماذج استرشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام “البوكليت”

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة نماذج استرشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام “البوكليت”

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 تم إعدادها بواسطة نخبة من موجهي عموم المواد، لتغطي جميع النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) نظام ثلاث سنوات جدارات والمهني والخمس سنوات والتعليم والتدريب المزدوج، بما يعكس الشكل الفعلي لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، ويضمن جاهزية الطلاب بصورة كاملة .

رابط النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026

يمكن الوصول إلى رابط النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 لتحميلها إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، من خلال الضغط هنا