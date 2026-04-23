خاص.. الأعلى للتشاور يوافق على تأجيل الانتخابات العمالية 6 أشهر
انقلاب في المزاج الأمريكي.. 46% من الشباب يعتبرون العلاقة مع إسرائيل عبئا
بدءًا من 11 مساء.. توقف خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية وATM
ترامب يحضر اجتماع سفراء لبنان وإسرائيل بالبيت الأبيض
المالية: تخصيص 1.65 تريليون جنيه للأجور الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة
الصحة تستقبل بعثة تحالف GAVI.. والوفد يشيد بارتفاع نسب التغطية بالتطعيمات
بعد أزمة النفقة.. طليقة مسلم: معنديش أى مشكلة نطلع اسكرينات لبعض
بيان مصري مشترك مع 7 دول يدين انتهاكات إسرائيل في القدس والمسجد الأقصى
البابا تواضروس يستقبل الأنبا شاروبيم بالمقر البابوي لمتابعة شؤون إيبارشية قنا وقفط
غضب عربي موحّد : لا لشرعنة الانفصال في الصومال .. ورفض قاطع لتحركات إسرائيل
منسي والدباغ يقودان تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في الدوري
القائمة الكاملة.. البحرية الأمريكية تمتلك 19 سفينة في الشرق الأوسط
مدبولي: تنسيق بين «الصناعة» والبنك المركزي لإطلاق صندوق دعم المصانع المتعثرة

أ ش أ

 أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن ملف المصانع المتعثرة يحظى باهتمام كبير من الحكومة .. مشيرًا إلى أن الصندوق الخاص بدعم المصانع المُتعثرة يعمل عليه وزير الصناعة حاليًا، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي والجهات المعنية، بهدف التدقيق في أوضاع المصانع المتوقفة أو المتعثرة، والوصول إلى آليات فعالة لمساعدتها على العودة إلى الإنتاج مرة أخرى.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول صندوق دعم المصانع المتعثرة والتي تعمل الحكومة حاليًا على إنشاؤه، أن الحكومة تركز في المرحلة الحالية على التمييز بين أنواع التعثر المختلفة، موضحًا أن هناك مصانع تأثرت بشكل مباشر بسبب الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، وهي التي ستحظى بالأولوية القصوى في برامج الدعم والمساندة، نظرًا لقدرتها على استعادة النشاط والإنتاج فور توافر المساندة المطلوبة.

ولفت إلى أن هناك عددًا من المصانع كان يعاني من التعثر منذ البداية، وليس نتيجة الظروف الاقتصادية الأخيرة، وإنما بسبب غياب الدراسات الكافية أو اتخاذ قرارات استثمارية غير سليمة من القائمين عليها .. مشيرًا إلى أن الدولة تدرس كل حالة على حدة لضمان توجيه الدعم إلى الجهات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الهدف الأساسي للحكومة هو إعادة تشغيل المصانع وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن استعادة المصانع المتعثرة لنشاطها تمثل خطوة مهمة في دعم القطاع الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار مدبولي إلى أن طبيعة عمل البنوك في مختلف القطاعات تقوم على تمويل المشروعات التي تمتلك دراسات جدوى واضحة وقادرة على تحقيق عائد اقتصادي، موضحًا أن القطاع المصرفي يعتمد في الأساس على الإقراض والتمويل كآلية لدعم المشروعات وتحقيق الأرباح، ولذلك فإن محافظ التمويل بالبنوك تضم استثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية وفق معايير واضحة ومدروسة.

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

بالصور

بيأثر على القلب والأعصاب .. اعرف أهم المعلومات عن المغنيسيوم

المغنيسيوم
المغنيسيوم
المغنيسيوم

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم في آخر ظهور لها

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها

بعد نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟
بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟
بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

فيديو

سيناء

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد