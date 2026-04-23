الكاميرا صورته .. القبض على لص سرق هاتف محمول من داخل مسجد بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل أحد المساجد بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 أبريل الجارى تبلغ لقسم شرطة رأس البر من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) بتضرره من آخر لقيامه بسرقة هاتفه المحمول حال تواجده بأحد المساجد كائن بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور) ، وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





