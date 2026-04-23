التعادل السلبي يحسم مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون

حسم التعادل السلبي مباراة الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية "تفادي الهبوط" بالمرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

شهدت المباراة محاولات قليلة من جانب الفريقين حيث سدد كل منهم 8 كرات وكان فريق الاتحاد الأقرب للتسجيل بعد تسديدتين انقذهم حارس المقاولون.

تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

الدفاع: محمد حامد - حسن شاكوش - نادر هشام - أحمد مجدي "كهربا".

الوسط: مصطفى جمال - عمر الوحش - محمد عادل.

الهجوم: أحمد ولد باهية - جواكيم أوجيرا - شكري نجيب.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

جوزيف أوشايا - محمد فوزي - أحمد نادر حواش - محمد عنتر - حسين فيصل - يوسف عبدالحفيظ - إبراهيم القاضي - تشارلز باساي - محمد عبدالناصر.



وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".

الدفاع: كريم الديب - محمود علاء - عبدالرحمن جودة - أحمد محمود.

الوسط: محمود عماد - سيفيور إيزاك - محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: عبدالغني محمد - جون إيبوكا - عبدالرحمن مجدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

صبحي سليمان - خالد عبدالفتاح - مصطفى إبراهيم - محمد توني - فادي فريد - محمود عبدالعاطي "دونجا" - أحمد عيد - محمد متولي "كناريا" - مابولولو.