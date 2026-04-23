القائمة الكاملة.. البحرية الأمريكية تمتلك 19 سفينة في الشرق الأوسط

أعلن مسؤول أمريكي، يوم الخميس، أن البحرية الأمريكية تمتلك حاليًا 19 سفينة في الشرق الأوسط، من بينها حاملتا طائرات، وسبع سفن في المحيط الهندي.

بدأ الجيش الأمريكي فرض حصار على الموانئ الإيرانية مستخدمًا جزءًا كبيرًا من قواته في 13 أبريل، وتمكن من تحويل مسار 33 سفينة على الأقل حتى يوم الخميس.

كما استولت القوات الأمريكية على ثلاث سفن على الأقل، من بينها سفينتان في المحيط الهندي، على بعد حوالي 2000 ميل من الخليج العربي.

ووقع آخر استيلاء على سفينة ليلة الأربعاء، حيث استولت القوات الأمريكية على سفينة "لا جنسية خاضعة للعقوبات" تحمل نفطًا من إيران في المحيط الهندي، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع.

وحتى يوم الاثنين الماضي، كان هناك 15 سفينة في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن إدارة العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

السفن الـ19 الموجودة حاليًا في المنطقة هي:

حاملات الطائرات: يو إس إس أبراهام لينكولن، يو إس إس جيرالد آر. فورد.

المدمرات: يو إس إس بينبريدج، يو إس إس توماس هودنر، يو إس إس فرانك إي. بيترسن جونيور، يو إس إس ديلبرت دي بلاك، يو إس إس مايكل مورفي، يو إس إس ميتشر، يو إس إس رافائيل بيرالتا، يو إس إس سبروانس، يو إس إس ميليوس، يو إس إس تشرشل، يو إس إس تروكستون، يو إس إس ماهان.

سفن القتال الساحلية: يو إس إس كانبرا، يو إس إس تولسا.

مجموعة الإنزال البرمائي: يو إس إس طرابلس (سفينة هجوم برمائية)، يو إس إس نيو أورليانز (سفينة نقل برمائية)، يو إس إس راشمور (سفينة إنزال).

بالإضافة إلى ذلك، تعمل كل من يو إس إس جون فين، يو إس إس بينكني، يو إس إس هيغينز، يو إس إس موستين، يو إس إس مكفول، يو إس إس جون إل. كانلي، ويو إس إس سانتا باربرا في المحيط الهندي.